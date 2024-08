Moskau sieht hinter Vorstoß Geheimdienste

Moskau. Russland sieht laut einem Zeitungsbericht westliche Geheimdienste als Drahtzieher hinter dem jüngsten ukrainischen Vorstoß in die russische Region Kursk. »Die Operation der ukrainischen Streitkräfte im Gebiet Kursk wurde unter Beteiligung der Geheimdienste der USA, Großbritanniens und Polens vorbereitet«, zitierte Reuters am Mittwoch die russische Zeitung Iswestija. Die beteiligten Einheiten hätten ihre Kampfkoordination in Ausbildungszentren in Großbritannien und Deutschland durchgeführt, hieß es unter Berufung auf den russischen Auslandsgeheimdienst SWR. Militärberater aus NATO-Staaten hätten dabei geholfen, Einheiten der ukrainischen Streitkräfte zu führen, die auf russisches Territorium vorgedrungen seien, sowie bei der Handhabung westlicher Waffen und Ausrüstung. Auch Satellitenaufklärungsdaten seien zur Verfügung gestellt worden. (Reuters/jW)