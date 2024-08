Somalia: Tote nach Anschlag mit Autobombe

Mogadischu. Bei der Explosion einer Autobombe in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind nach Angaben der Polizei zehn Menschen ums Leben gekommen. Ein Attentäter hatte den Wagen demnach an einem Kontrollpunkt zur Explosion gebracht. Bei dem Anschlag starben den Angaben zufolge neben dem Täter sieben Einsatzkräfte und zwei Zivilisten. Die Beamten hätten noch versucht, das mit hoher Geschwindigkeit heranrasende Fahrzeug zu stoppen, sagte ein Polizeisprecher. Ein weiterer Anschlag in der gleichen Gegend von Mogadischu wurde der Polizei zufolge kurz danach vereitelt. Erst am Wochenende waren bei der Explosion einer ferngezündeten Bombe in einem Lokal in Mogadischu elf Menschen getötet worden. Zu allen Anschlägen bekannte sich die islamistische Terrormiliz Al-Schabab. (dpa/jW)