Elf Drohnen Richtung Moskau abgefangen

Moskau. Das russische Militär hat nahe der Hauptstadt Moskau in der Nacht zum Mittwoch zahlreiche ukrainische Kampfdrohnen abgeschossen. »Das war einer der größten Angriffsversuche auf Moskau mit Hilfe von Drohnen in der gesamten Zeit«, schrieb Bürgermeister Sergej Sobjanin auf Telegram. Seiner Zählung nach waren es zehn, laut Militär elf abgefangene Drohnen. Einige der Fluggeräte gingen im Bezirk Podolsk nieder, wie Sobjanin mitteilte. Dieser liegt nur wenige Dutzend Kilometer südlich der Stadtgrenze. Die Flughäfen Wnukowo, Domodedowo und Schukowski im Süden und Osten Moskaus wurden aus Sicherheitsgründen nachts vorübergehend geschlossen, wie die Flugaufsichtsbehörde Rosawiazija mitteilte. Am späten Mittwoch nachmittag wurde auch in der Hafenstadt Murmansk Alarm wegen möglicher Drohnen ausgelöst. Der Flughafen dort wurde vorerst gesperrt. (dpa/jW)