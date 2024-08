Nachschlag: Backen ohne Mehl

Cinema Publishers Collection/IMAGO Angelina Jolie auf der Suche nach dem Unterhaltungswert dieses Films

Sie heißt Hannah und lebt in Montana. Kein Gag. Was in Komödien als schlapper Gag noch hinginge, darf einem hier richtig Angst machen. Vor dem Rest, der da kommt. Und er kommt. Zur Einordnung: Wir sprechen von einer Filmhandlung, in deren Verlauf dieselbe Frau zweimal vom Blitz getroffen wird. Nun wäre ja durchaus möglich gewesen, die banale Handlung ohne dergleichen runterzuerzählen. Story ist in den Genres, die der Film bedient (Thriller/Katastrophenfilm), ohnehin nicht mehr als Gelegenheit, schauwertige Set Pieces auszubreiten. Desto seltsamer, wenn offensichtlicher Bockmist Aufmerksamkeit vom Szenario ablenkt. Man kennt das gewiss aus elend vielen Durchschnittsproduktionen, »Those Who Wish Me Dead« wurde allerdings geschrieben und in Szene gesetzt von Taylor Sheridan. Was immer den da geritten hat, es ist derselbe Mann, der für »Sicario«, »Hell or High Water«, die Serie »Yellowstone« und »Wind River« verantwortlich zeichnet. Nun gut, auch ein Genie darf mal daneben hauen. (fb)