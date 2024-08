IMAGO/ITAR-TASS Angriff als Faustpfand: Auch ein Spielplatz wurde am 11. August in Kursk getroffen

Es hörte sich an wie eines dieser Geplänkel, die am Rande des Ukraine-Kriegs immer wieder vorkommen. Der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak sagte dem britischen Independent vom Donnerstag, sein Land habe die westlichen Partner, insbesondere die USA und Großbritannien, zwar nicht über jedes Detail der geplanten Operation auf russischem Boden ins Bild gesetzt, denn »einiges muss man lokal und unter Nutzung des Überraschungsmoments tun«. Aber im großen und ganzen seien die genannten Verbündeten über die Kiewer Pläne auf dem laufenden gehalten worden.

Worauf der diensthabende Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, etwas von sich gab, was ein Dementi sein sollte, aber faktisch die Darstellung Podoljaks bestätigte: »Wir waren in keiner Weise an der Planung oder Vorbereitung dieser Operation beteiligt (…) aber unsere Rolle und unser Ziel ist es, die Ukraine zu unterstützen, damit sie sich selbst verteidigen kann.« Klar, der Unterschied zwischen Angriff und Verteidigung ist relativ – aber so hört es sich an, wenn ein »Partner« grünes Licht bekommt für eine Aktion, mit der der andere nicht direkt in Verbindung gebracht werden möchte. Nicht nur, weil das Gegenteil ja nichts Geringeres wäre als das Eingeständnis einer direkten Verwicklung der USA in einen Angriff auf russisches Territorium. Sondern vor allem, weil hinter der unmittelbaren militärischen Auseinandersetzung offenbar auch ein politisches Spiel gespielt wird. Und hier ist der Einsatz ein ganz anderer: vermutlich, einen möglichen »Ukraine-Deal« eines möglichen US-Präsidenten Donald Trump im Keim zu ersticken, bevor er auch nur formuliert worden ist.

Einen Gefallen hat Russland dieser Konzeption schon getan. Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow erklärte, mit dem ukrainischen »Terrorangriff« auf das Gebiet Kursk sei das Thema Friedensverhandlungen »für sehr lange Zeit erledigt«. Die unpräzise Formulierung lässt vermuten, dass der ukrainische Angriff Moskau tatsächlich an einer Stelle auf dem falschen Fuß erwischt hat. Nämlich bei der Frage, nach welcher Formel ein künftiger Friedensschluss passieren sollte. Bisher hatte Russland immer gefordert, eine solche politische Regelung müsse »die Realitäten am Boden« berücksichtigen, also praktisch den Frontverlauf. Das ließ sich so lange gut vertreten, wie die Front ausschließlich auf ukrainischem Gebiet verlief. Jetzt aber verläuft sie auch auf russischem, und dass es nur ein kleines Gebiet ist, tut an dieser Stelle wenig zur Sache. Denn Moskau muss sich jetzt entscheiden: Will es Frieden entlang des Frontverlaufs und dafür womöglich auch den Verlust von Teilen des Kursker Gebiets akzeptieren? Das wäre für Wladimir Putins Selbstbild als »Mehrer des Reiches« mehr als fatal. Oder fängt Russland plötzlich an, vom Standpunkt international anerkannter Grenzen zu argumentieren? Genau das will die Ukraine vermutlich erreichen. Ihr Präsident hat erklärt, Kiew sei an der Besetzung russischen Territoriums nicht interessiert. Die Ukraine hat bei Gesprächen auf dieser Grundlage einiges mehr zurückzuverlangen als Russland: bis zu 110.000 Quadratkilometer im Vergleich zu vielleicht 1.000.

Peskows Erklärung über das nun für lange erledigte Thema Friedensverhandlungen spielt genau der Fraktion in den USA – und der Ukraine – in die Hände, die solche Verhandlungen auch nicht will. Jenseits des Atlantiks ist das die Regierung von Joseph Biden, in Kiew sind es Präsident Wolodomir Selenskij und seine Umgebung, die ihre eigene Macht untrennbar damit verbunden haben, dass der Krieg erst einmal weitergeht. Einem »Ukraine-Deal« von Trump wäre vom Ausgangspunkt her die Grundlage entzogen, wenn Russland so einen Deal sowieso ausschließt. Und dass die herrschenden Cliquen in Washington und Brüssel bereit sind, allen Verfahrensregeln zum Trotz vollendete Tatsachen zu schaffen, die möglichen Nachfolgern die Hände binden, hat man auch schon daran sehen können, wie Ursula von der Leyen die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine Ende Juni forciert hat, um die ungarische Ratspräsidentschaft auszubremsen.

Wie üblich ist das Risiko dieser Strategie höchst ungleich zu Lasten der Ukraine verteilt. Russland hat die kurzfristige militärische Kalkulation Kiews durchschaut und denkt nicht daran, größere Truppenteile von der unter Druck stehenden Donbassfront abzuziehen. Es sind nach Darstellung russischer Militärblogger nur ein paar Bataillone, die an die Kursker Front verlegt wurden. Moskau setzt offenbar darauf, aus der Luft den Nachschub für die Ukrainer im Gebiet Kursk abzuschneiden, so dass sie früher oder später von selbst den Rückzug antreten müssten. Die Ukraine vergrößert dieses Nachschubproblem noch, indem sie ihre Truppen am Kursker Frontabschnitt auf inzwischen bis zu 10.000 Soldaten verstärkt.

Unterdessen hofft Russland, dass es die ukrainischen Positionen vor allem im Donbass durch anhaltenden Druck weiter schwächen oder gar durchbrechen kann. Kurzfristig scheint es nicht in der Lage zu sein, mehr zu tun, als die ukrainischen Einbrüche bei Kursk abzuriegeln. Eine neue Mobilisierung – die nach offiziellen Angaben aus Moskau nicht geplant und angeblich auch nicht nötig ist – würde daran bis zum Frühjahr nichts ändern. Wer jetzt einberufen wird, wird seine Ausbildung erst im Winter abgeschlossen haben. Dann kommt der Frost und dann die Matschperiode im Frühjahr, in der größere Operationen nicht möglich sind. Der Krieg kann also erst einmal bis Mitte 2025 weitergehen.