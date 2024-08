Nachschlag: Schlachtparole Kostüm

Warner Bros. Pictures »Remember, remember the 5th of November«

Mit einem Pulverfass versuchte Guy Fawkes am 5. November 1605 die Fundamente des englischen Parlamentsgebäudes zu sprengen. Er wurde gefasst und zusammen mit einigen Mitverschwörern am 31. Januar 1606 im Old Palace Yard zu Westminster hingerichtet (gehängt, ertränkt und gevierteilt). Die von Fawkes begonnene Arbeit wird in einem totalitären England näherer Zukunft von dem mysteriösen Rächer V vollendet. Das Comic von Alan Moore und David Lloyd entstand in den 80ern und verarbeitete die Auflösungserscheinungen unter Thatcher. V stehen alle zur Seite, die mit einem Pint Bitter in der Kneipe stehen, an die verordnete Panik der Woche (Vogelgrippe? Terroristen?) nicht mehr glauben wollen und sich die Guy-Fawkes-Maske überziehen. Der wahre Held ist aber gar nicht V, sondern ein schwuler TV-Komiker, der trotz drohender Todesstrafe neben andern verbotenen Kunstschätzen einen Koran aus dem 14. Jahrhundert aufbewahrt: »Sind Sie Muslim?« – »Nein, ich bin beim Fernsehen.« (aha)