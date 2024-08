Sebastian Kahnert/dpa Der Kapitalismus hat sich mit seinen extremen Ungleichheiten ein unlösbares strukturelles Problem geschaffen …

Die Klagen der Unternehmen sind nicht neu, aber sie werden angesichts eines Fachkräftemangels lauter. Fast jeder zweite Betrieb (49 Prozent) konnte im vergangenen Jahr nicht alle seine Ausbildungsstellen besetzen, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) ergab. Das waren zwei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Mehr als ein Drittel der Betriebe (35 Prozent) gab sogar an, keine einzige Bewerbung erhalten zu haben. Hochgerechnet sind das 30.000 Ausbildungsbetriebe.

Besonders betroffen seien demnach die Branchen Industrie, Gastgewerbe, Handel, Verkehrsbranche und das Baugewerbe, erklärte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks. Am meisten hätten kleine Betriebe zu kämpfen. Als Hauptgrund für die Nichtbesetzung von Stellen nannten die Unternehmen, wie schon in den zurückliegenden Jahren, den Mangel an »geeigneten Bewerbungen«. Was »geeignet« bedeutet, bleibt allerdings offen. Die DIHK hat dahingehend keine Definition festgelegt, wie ein Sprecher gegenüber jW erklärte. »Die Unternehmen definieren das für sich selbst«.

Die DIHK sieht neben dem demographischen Wandel Mängel bei der Berufsorientierung in der Schule. Das heißt Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik sollten laut DIHK eine größere Rolle spielen, aber auch Deutsch, »Lernbereitschaft« und »Umgangsformen«. An einer soliden Grundausbildung jedoch mangele es demnach zunehmend.

Die DIHK-Ausbildungsumfrage skizziere die Probleme »aus Sicht der Betriebe«, sagte DGB-Bundesjugendsekretär Kristof Becker gegenüber jW. Wo er zustimmt: »Zu vielen jungen Menschen hilft die schulische Berufsorientierung aktuell nicht ausreichend weiter.« Berufsorientierung müsse »fest im Lehrplan verankert und ausgebaut« werden. Aber vor dem Hintergrund angeblich fehlender geeigneter Bewerbungen müssten auch die Unternehmen ihre Zugangshürden überdenken.

»Zu viele Menschen werden während ihrer Ausbildung schlecht betreut, schlecht oder gar nicht bezahlt und haben keine verlässliche Perspektive«, kritisierte die bildungspolitische Sprecherin von Die Linke im Bundestag, Nicole Gohlke. Zudem seien die Berufsschulen »kaputtgespart« worden. Die Bundesregierung betreibe bei diesem Thema »gezielte Arbeitsverweigerung«.