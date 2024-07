Israel: Proteste gegen Ermittlungen

Tel Aviv. Bei einer Razzia der israelischen Militärpolizei in einer Militärbasis soll es zu Konfrontationen mit dort stationierten Soldaten gekommen sein. Die Polizisten hätten im Lager Sde Teiman in der Nähe der Wüstenstadt Beerscheva Soldaten wegen Misshandlungsvorwürfen festnehmen wollen, berichteten mehrere israelische Medien. Sie untersuchten Vorwürfe, dass ein palästinensischer Gefangener schwer misshandelt worden sei. Den Medienberichten zufolge drangen aufgebrachte Demonstranten in das Lager ein, um gegen die Ermittlungen zu protestieren. (dpa/jW)