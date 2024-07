Ukraine: Waffenruhe nur unter Bedingungen

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat allen Bemühungen um ein schnelles Ende des Kriegs in seinem Land einen Riegel vorgeschoben. Er könne nicht auf Forderungen nach einem Waffenstillstand eingehen, solange Russland ukrainisches Territorium besetzt halte, sagte er in einem Interview mit dem japanischen Sender NHK, wie dpa am Montag meldete. Für den Weg zum Frieden seien aus seiner Sicht drei wichtige Voraussetzungen nötig: »Geduld, Unterstützung (für die Ukraine) sowie diplomatischer Druck (auf Moskau)«. Zuvor waren Spekulationen laut geworden, Kiew könne etwa mit Hilfe Chinas eine Waffenruhe anstreben. (dpa/jW)