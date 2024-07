Türkei erneuert Vorwürfe gegen Israel

Ankara. Das türkische Außenministerium hat dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in der Nacht auf Montag in einer Mitteilung vorgeworfen, für einen Völkermord verantwortlich zu sein. Zuvor hatte Israels Außenminister Israel Katz dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan angedroht, das gleiche Schicksal wie Iraks ehemaliger Staatschef Saddam Hussein zu erleiden, falls die Türkei sich an der Seite der Palästinenser oder Libanons in den jüngsten Nahostkrieg militärisch einmischen wolle, wie Erdoğan am Sonntag auf einer Veranstaltung seiner AKP-Partei angekündigt hatte. (dpa/jW)