Quad-Gruppe »besorgt« wegen Rolle Chinas

Tokio. Die Außenminister Japans, Australiens, Indiens und der USA haben am Montag bei einem Treffen der sogenannten Quad-Gruppe in Tokio ihre »ernsthafte Besorgnis« angesichts der Lage im Südchinesischen Meer zum Ausdruck gebracht und damit erneut gegen China Position bezogen, von dem sie behaupten, dass es unberechtigte Territorialforderungen stelle. Überdies verurteilte US-Außenminister Antony Blinken gemeinsam mit seinen Kollegen aus den drei weiteren Quad-Staaten »destabilisierende« nordkoreanische Raketenstarts. Am Sonnabend hatten Japan und die USA bereits nach einem bilateralen Treffen bekanntgegeben, ein gemeinsames »Streitkräftehauptquartier« einrichten zu wollen. Auch wolle sich Japan unter den Schutz der US-Atomwaffen begeben. Diese Erklärung kam wenige Tage vor den Jahrestagen der US-Atombombenabwürfe auf Japan im Sommer 1945. (dpa/jW)