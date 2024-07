SoZ

In der Sommerdoppelausgabe der SoZ werfen Hermann Dierkes, Angela Klein und Peter Nielsen einen Blick auf Erfolge linker Parteien bei der EU-Parlamentswahl in Belgien und den skandinavischen Ländern. Fabian Lehr schreibt über Hintergründe der Wehrpflichtdebatte. Volker Brauch sieht in Uber ein »neoliberales Unternehmen reinsten Wassers«. Mehrere Beiträge beschäftigen sich mit dem Komplex Nationalismus und nationale Selbstbestimmung. (jW)

SoZ – Sozialistische ­Zeitung, Jg. 39, Nr. 7/8, 24 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Verein für solidarische Perspektiven e. V., ­Regentenstr. 57–59, 51063 Köln, E-Mail: ­redaktion@soz-verlag.de

Antifa

In der neuen Ausgabe des Magazins der VVN-BdA berichten Mitglieder der Lagergemeinschaft Ravensbrück über die diesjährige Veranstaltung zum Jahrestag der Befreiung des Frauenkonzentrationslagers, bei der einmal mehr eine größere Abordnung der faschistischen Organisation NSZ aus Polen in Erscheinung trat. Sie hatte »bereits im vergangenen Jahr gezielt provoziert und auch in diesem Jahr ihren Auftritt systematisch choreographiert«. Ihr gehe es um eine »nationalistische Polarisierung und Vereinnahmung der Gedenkfeier«. Es sei zu befürchten, dass das beim 80. Jahrestag der Befreiung 2025 »weitergehen wird«. Bernd Kant stellt einen Kommentar zur VVN aus den Stuttgarter Nachrichten vom Mai 1949 vor, der »die intensiven Bestrebungen konservativer Kreise« belege, die damals noch »in der VVN organisierten bürgerlichen Kräfte aus der Organisation herauszubrechen«. (jW)

Antifa. Magazin der VVN-BdA für antifaschistische Politik und Kultur, Juli/August 2024, 35 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: VVN-BdA e. V., Magdalenenstr. 19, 10365 Berlin, E-Mail: antifa@vvn-bda.de