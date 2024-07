Spanier doch nicht in AfD-Fraktion

Brüssel. Entgegen anderslautenden Angaben vom Mittwoch hat sich die spanische Partei Se Acabó La Fiesta (SALF) am Mittwoch abend nicht an der Gründung der neuen Rechtsaußenfraktion »Europa Souveräner Nationen« im EU-Parlament beteiligt. An der Partei sei man aber »dran«, hieß es ausAfD-Kreisen. Damit hat die neue Fraktion statt 28 zunächst nur 25 Mitglieder, von denen die AfD 14 stellt. Beteiligt sind außerdem die polnische Konfederacja, Wasraschdane aus Bulgarien, Reconquête aus Frankreich, Tautos ir teisingumo sąjunga aus Litauen, Republika aus der Slowakei, Svoboda a přímá demokracie aus Tschechien und Mi Hazánk ­Mozgalom aus Ungarn. (dpa/jW)