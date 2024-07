Taiwan: Chinesische Militärflieger gesichtet

Taipeh. Taiwan hat nach eigenen Angaben am Mittwoch morgen 37 chinesische Militärflugzeuge in der Nähe der Insel gesichtet. Darunter seien Kampfjets und Drohnen gewesen, erklärte das taiwanische Verteidigungsministerium. 36 hätten die Mittellinie zwischen Taiwan und Festlandchina überquert. Die chinesischen Flugzeuge waren demnach auf dem Weg in den Westpazifik zu gemeinsamen See- und Luftübungen mit dem Flugzeugträger »Shandong«. Das Ministerium fügte hinzu, dass die Streitkräfte Taiwans die Situation überwacht und »Flugzeuge, Schiffe sowie Küstenraketensysteme« eingesetzt hätten. (AFP/jW)