Hohe Strafe für Fujimori in Peru gefordert

Lima. Im Korruptionsprozess gegen Keiko Fujimori in Peru hat die Staatsanwaltschaft 30 Jahre und zehn Monate Haft gefordert. Dies teilte Staatsanwalt José Domingo Pérez am Dienstag mit. Fujimori, Tochter des peruanischen Expräsidenten Alberto Fujimori, steht in der weitverzweigten Affäre um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht unter Korruptionsverdacht und verbrachte bereits insgesamt 16 Monate in Untersuchungshaft. Zu den 45 Mitangeklagten gehören auch ihr Exmann Mark Vito Villanella und mehrere Funktionäre ihrer Partei Fuerza Popular. (AFP/jW)