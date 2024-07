Popsong: 368 Polizeieinsätze wegen rechter Parole

Berlin. Wegen nationalistischer Parolen zu dem Popsong »L’amour toujours« ist die Polizei bundesweit über 360 Mal alarmiert worden. Das hat eine vom Redaktionsnetzwerk Deutschland am Mittwoch veröffentlichte Umfrage in allen Bundesländern ergeben. Von Oktober bis Juni seien es 368 Einsätze gewesen, weil Menschen zur Melodie des Liedes von Gigi D’Agostino »Deutschland den Deutschen, Ausländer raus« gesungen haben sollen. Die Fälle ereigneten sich demnach auf öffentlichen Volksfesten, in Diskotheken, auf privaten Feiern und mehrfach an Schulen. Für Bayern und Sachsen konnten keine Angaben gemacht werden. (AFP/jW)