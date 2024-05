Sächsische Schweiz des Tages: Sylt

Axel Heimken/dpa Seit Freitag in allen Onlinegazetten: Das »Pony« in Kampen

Persönlich sollte unsereins hier wohl nicht vorbeischauen. Allein das Startbild auf der Website reicht, um zu wissen, wie der Hase läuft: Ein knallroter Ferrari parkt vor reetgedecktem Haus, ein Haufen Rich Kids lungert herum, und die Speisekarte gibt die erwartbare Auskunft darüber, dass die Currywurst mit Pommes 16 Euro kostet. Wir sind im »Pony« in Kampen auf Sylt, ein Klub, in dem die Hautevolee seit den 60ern immer unter sich gewesen ist. Bis zum Freitag. Da war das Etablissement plötzlich auf allen Onlinekanälen vertreten. Nicht, weil ein Promi den Schampus geprellt hat oder einer Besucherin die Schlauchbootlippen geplatzt sind. Der Skandal: Auch in der piekfeinen Gesellschaft gibt es Neonazis. Unerhört so was, die kommen doch aus der Sächsischen Schweiz oder Dortmund-Dorstfeld! Damit hätte ja keiner gerechnet.

So manches Koordinatensystem kam ins Wanken, wie auch die »Pony«-Gäste, die sich da auf 14 Sekunden Handyvideo präsentierten. Es soll zu Pfingsten, wenn die polierten Luxusschlitten alljährlich auf die von Einheimischen entvölkerte Insel losgelassen werden, geschossen worden sein. Jugendliche mit teuren Sonnenbrillen grölen zur Melodie des Partyhits »L’Amour Toujours« eines DJs namens Gigi D’Agostini »Ausländer raus« und »Deutschland den Deutschen«. Einer von ihnen – im gediegensten Yuppie-Look (Sweatshirt über der Schulter, vorn die Ärmel locker zusammengeknotet) – imitiert Adolf Hitler. Der stramme »Deutsche Gruß« will ihm nicht mehr so recht gelingen angesichts von offenbar drei Promille im Turm. Tja, Rassisten und Faschisten gibt’s auch unter den oberen Zehntausend. Wer putzt denen dann eigentlich die Villen, wenn die Ausländer alle raus sind? Und wo sind die Sylter Punks, wenn man sie mal braucht? Einige Kaschmirpullis verlangen nach Bierdusche.