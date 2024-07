NATO verspricht Ukraine weitere »Hilfen«

Washington. Zum Auftakt des NATO-Gipfels in Washington haben die USA und andere Mitglieder des Kriegsbündnisses der Ukraine weitere militärische Unterstützung zugesagt. Bei einem Festakt zum 75jährigen NATO-Bestehen kündigte US-Präsident Joseph Biden an, die USA und weitere Verbündete wollten Kiew zusätzliche Ausrüstung zur Abwehr russischer Luftangriffe liefern. Die Zusage geschah vor dem Hintergrund russischer Raketenangriffe auf Kiew am Montag. »Die Ukraine wird diesen Sommer einsatzbereite F-16 fliegen«, hieß es in einer gemeinamen Erklärung am Rande des Gipfels. Der Transfer sei bereits im Gange, kündigten die USA, die Niederlande und Dänemark an. Die Staaten dankten außerdem Belgien und Norwegen für die Zusage, weitere Flugzeuge für Kiew zur Verfügung zu stellen. Selenskij sagte noch am Vorabend, er brauche mindestens 128 Kampfjets. (dpa/jW)