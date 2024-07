Türkische Drohne feuert auf Journalisten

Erbil. Beim Angriff einer türkischen Kampfdrohne auf ein Fahrzeug in der von Jesiden bewohnten Sindscharregion im Nordirak sind am Montag vier Personen zum Teil schwer verletzt worden. In dem Wagen befanden sich nach Angaben der Nachrichtenagentur Mezopotamya News Journalisten des im nordrhein-westfälischen Löhne ansässigen jesidischen Fernsehsenders Çira TV sowie von Çira FM. Diese waren auf dem Weg zu einem Interviewtermin anlässlich des zehnten Jahrestages des Angriffs des »Islamischen Staats« auf Sindschar. (jW)