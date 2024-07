Philippinen und Japan schließen Militärpakt

Manila. Die Philippinen und Japan haben am Montag mit der Unterzeichnung eines Abkommens über den gegenseitigen Zugang (RAA) ihre Beziehungen auf dem Gebiet der militärischen Kooperation gestärkt und erklärt, dass sie angesichts der zunehmenden Spannungen mit China Stabilität in der Region anstreben. Die japanische Außenministerin Kamikawa Yōko bezeichnete den Pakt, der die Einreise von Truppen für Kampftraining und Katastrophenschutz erleichtert, als »bahnbrechenden Erfolg«. Das Abkommen ist das erste seiner Art, das von Japan in Asien unterzeichnet wurde. (Reuters/jW)