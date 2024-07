Polen und Ukraine unterzeichnen Abkommen

Warschau. Vor dem NATO-Gipfel in Washington D. C. haben der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij und Polens Regierungschef Donald Tusk in Warschau ein bilaterales Militärabkommen unterzeichnet. Laut Selenskij ist in dem Vertrag vorgesehen, einen Mechanismus auszuarbeiten, mit dem »russische Raketen und Drohnen im ukrainischen Luftraum abgeschossen werden können, die in Richtung Polen abgefeuert wurden«. Außerdem prüft Polen die Möglichkeit einer Lieferung von weiteren MiG-29 Kampfjets an die Ukraine. Voraussetzung dafür ist laut Tusk, dass Polen von westlichen Partnern adäquaten Ersatz für die Kampfjets bekomme. (dpa/jW)