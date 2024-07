Nachschlag: junge Welt anzapfen?

Joshua Regitz/jW

»Hochproblematisch« sei die Beobachtung der jungen Welt durch den deutschen Inlandsgeheimdienst – meint zumindest der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbands (DJV), Mika Beuster. Im Podcast »Medien – Cross und Quer« vom Saarländischen Rundfunk wurde er am Sonnabend zur Causa »junge Welt vs. Bundesrepublik« von den Showhosts Mayer und Meyer befragt. »Grundsätzliche Kritik an der Verfassung« müsse verteidigt werden – ob einem Aussagen, wie die des jW-Chefredakteurs, dass »die DDR (…) das bessere Deutschland (war)«, nun gefielen und nicht. Der des Marxismus wohl unverdächtige Beuster wagt sogar eine Prognose für den Verhandlungstermin Mitte Juli: »Das geht nicht durch.« Die Begründung für eine Beobachtung durch den »Verfassungsschutz« sei noch schwächer als bei der rechten Wochenzeitung Junge Freiheit, die 2005 ihren Prozess gegen die Erwähnung im Verfassungsschutzbericht gewann. Bleibt abzuwarten, ob die Richter dem Verfassungsgut der Pressefreiheit ähnlich treu ergeben sind. (kan)