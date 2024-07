Ukraine: Hilfe bei Minenbeseitigung

Kiew. Japan und Kambodscha wollen gemeinsam der Ukraine bei der Beseitigung von Landminen helfen. Dies kündete Japans Außenministerin Kamikawa Yoko am Sonnabend bei einem Besuch in Phnom Penh an. Ihr Land werde der Ukraine in der kommenden Woche eine leistungsstarke Minenräummaschine zur Verfügung stellen. Im August sollten dann ukrainische Spezialisten in Kambodscha in der Minenbeseitigung und der Bedienung der Maschine ausgebildet werden. Kambodscha gilt weltweit als führend bei der Minenbeseitigung. (AFP/jW)