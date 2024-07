Frankreich: Hohe Beteiligung bei Wahl

Paris. Im zweiten Wahlgang der vorgezogenen Parlamentswahl in Frankreich hat sich am Sonntag nachmittag die höchste Wahlbeteiligung seit mehr als vier Jahrzehnten abgezeichnet. Um 17 Uhr lag die Beteiligung bei 59,71 Prozent, wie das Innenministerium mitteilte. Dies ist der höchste Zwischenstand der Wahlbeteiligung seit der Parlamentswahl von 1981. Im ersten Wahlgang am vergangenen Wochenende war der rechtsnationale Rassemblement National (RN) stärkste Kraft geworden, vor dem neuen Linksbündnis und dem Lager von Präsident Emmanuel Macron auf Platz drei. (AFP/dpa/jW)