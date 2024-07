Nachschlag: Twins Peak

IMAGO/Eventpress

Jugend in Loitsche, mit 15 berühmt, die J-Rock-Welle geritten, bevor es nicht mehr cool war, von Universal Music zum Tanzbären degradiert, Millionen gehäuft, nach L. A. entsprungen, einfach nur noch eigenen Scheiß machen. Mitunter ist einer genau dort, wo er sein sollte. In einem Umfeld, das ihm passt wie ein Tauchanzug. In diesem Fall sind es zwei. Tom und Bill, die einander gleichen von Geburt und seither alles anders machen als der andere. Die glitzernde Diva, Single aus Leidenschaft, schwul und irgendwie David Bowie. Der geduldige Tüftler, geerdete Familienpapa, hetero und irgendwie Kevin Smith. Ihre von Netflix vergangene Woche auf die Welt losgelassene Serie »Kaulitz & Kaulitz« gleicht den »Kardashians«, abzüglich Valley-Girl-Slang und Stumpfsinn. Charmant nämlich und klug, mit Ironie den anderen und sich selbst verhorstend reißen die Zwillinge vor der Kamera eine Punchline nach der nächsten. Warm und bissig, die Einheit der Gegensätze. Hegel selbst hätte es nicht besser inszenieren können. (fb)