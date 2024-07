Nachschlag: Kulinarischer Kolonialismus

ARTE/Elephant Doc

Fernsehkrimis und Kochsendungen werden immer touristischer. So wie allabendlich in Venedig, Istanbul oder auf nordischen Inseln gemordet wird, so werden auch rund um den Globus vor der Kamera die verschiedensten Köstlichkeiten zubereitet. Etwa in der Arte-Reihe »Stadt, Land, Kunst«. Diese Woche wurden zum Beispiel Langusten gebraten oder Wraps aus Zutaten hergestellt, die Meisterkoch Julien gratis in der Natur Neukaledoniens sammeln konnte: Süßkartoffeln, Kurkuma, Yams, Ingwer, Bananenknospen … Aber halt, war da nicht etwas? Erst vor kurzem brachen in dem französischen Überseegebiet wütende Proteste aus, nachdem Paris versucht hatte, die Rechte der dortigen Ureinwohner zu beschneiden. Das ist zwar wegen der Auflösung des Parlaments zum Zwecke der Neuwahlen vorläufig auf Eis gelegt worden. Doch der Versuch der medialen Vereinnahmung eines Landes, das von der UNO als Kolonie gelistet wird, ist derart augenfällig, dass man sich schon fragt, wo denn hier die Ermittler bleiben.(jt)