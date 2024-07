Protest an Uni Bonn gegen Repression

IMAGO/dts Nachrichtenagentur Pro-Palästina-Camp an der Uni Bonn im Mai

In der Presseerklärung zu einer Mahnwache von Wissenschaftlern und Studierenden der Universität Bonn vom Donnerstag heißt es:

Seit Dienstag, dem 2. Juli, führen wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und Studierende der Universität Bonn eine einwöchige Mahnwache vor dem Rektorat der Universität durch. Diese Aktion, die täglich von 9 Uhr bis 17 Uhr stattfindet und bis zum 9. Juni andauern wird, zielt darauf ab, das Rektorat dazu zu bewegen, in einen Dialog über die Forderungen der »Students for Palestine« zum Umgang der Uni mit dem fortwährenden Krieg in Palästina zu treten. Die Aktion wird von Wissenschafter*innen der Universität Bonn getragen und gemeinsam mit Studierenden durchgeführt. Die Teilnehmenden der Mahnwache bitten den Rektor Michael Hoch darum, die stehende Einladung zu einer offenen Verhandlung anzunehmen, und von weiteren repressiven Maßnahmen gegen die Studierendenschaft abzusehen – kurz: »Hoch an den Verhandlungstisch, runter mit den Repressionen!«

Diese Aktion ist eine direkte Fortsetzung eines offenen Briefes, der von vielen Fakultätsmitgliedern der Universität Bonn unterzeichnet wurde. Auch in ihm wurde der Rektor der Universität Bonn aufgefordert, »einen offenen Dialog mit den protestierenden Studierenden über ihre Forderungen zu führen«, und sie vor physischen und rechtlichen Übergriffen zu schützen. Dieser Brief wurde vom Rektor nicht beantwortet. Er verweigert ein Treffen mit den Studierenden und setzte statt dessen die Polizei auf die Aktivist*innen an. Sie fordern von der Exzellenzuni Bonn ein, dass sie ihre Exzellenz auch in Anbetracht kontroverser Themen wie dem Krieg gegen Palästina beibehält, anstatt den eigenen Studierenden mit harten Repressionen zu begegnen. Die Mahnwache wird unter anderem von Theo Aalders organisiert, der als Postdoktorand am Geographischen Institut angestellt ist. »Michael Hoch fokussiert sich derart auf ›Exzellenz‹, dass er Anstand vergisst«, so Aalders. Am ersten Tag der Mahnwache hatte sich das Rektorat geweigert, die Organisator*innen und einige Teilnehmende in das Gebäude zu lassen, um ein Treffen mit dem Rektor zu vereinbaren. (…)

Räume des linken Zentrums »Die Ganze Bäckerei« in Augsburg sind von der Polizei verwüstet worden, wie in einer Pressemitteilung des Infoladens berichtet wird:

Am 2. Juli wurde das linke Zentrum »Die Ganze Bäckerei« von der Polizei durchsucht und verwüstet. Nachdem der Vermieter nicht beim ersten Versuch erreicht werden konnte, schlugen die Beamten kurzerhand eine Fensterscheibe ein, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Eine stichhaltige Erklärung für die Sachbeschädigung steht noch aus. Dieser Vorfall reiht sich in die rechtswidrige Razzia des Hans-Beimler-Zentrums im letzten Jahr ein, als die Polizei ein Treffen des »Offenen Antifa Treffens Augsburg« stürmte. Dieser Einsatz wurde im nachhinein vom Landgericht Augsburg für unverhältnismäßig und rechtswidrig erklärt. »Wir sind wütend und entsetzt«, äußerten sich Mitglieder der Ganzen Bäckerei. Die EU-Wahlen haben den Aufschwung menschenfeindlicher Bestrebungen erneut deutlich gemacht. Auf der anderen Seite nimmt die Repression gegen diejenigen, die dem Rechtsruck etwas entgegensetzen, seit Jahren zu. Der Einsatz für eine solidarische Gesellschaft wird durch solche Vorfälle erschwert und kriminalisiert. (…)