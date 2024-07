Quasselstrippe verstummt

Avalon.red/IMAGO

Kurz vor den britischen Parlamentswahlen lebt die britische Debattenkultur richtig auf. So auch bei »Piers Morgan unzensiert«. In kaum einem zuschauerstarken Leitmedium sind so viele kritische Geister zu vernehmen. Der Gastgeber Piers Morgan ist konservativ bis unters Dach, aber er lässt Menschen zu Wort kommen, deren Stimme sonst an den Rand gedrängt wird, und diskutiert leidenschaftlich mit ihnen über Themen, zu denen der gesellschaftliche Konsens langwierig kultiviert wurde. Ob die antiimperialistische Journalistenikone Abby Martin, Pink-Floyd-Rockstar Roger Waters oder der sozialistische oppositionelle Parlamentarier George Galloway von der britischen Workers Party, Piers nimmt sie alle ran und diskutiert, bis die Fetzen fliegen. Galloway hat ihn dann so weit aus der Reserve gelockt, dass das konservative Weltbild der Quasselstrippe zusammenbrach und einige Sekunden lang sehr angenehme Stille den Raum füllte. Galloway übt auch mit seiner eigenen »Mother of all Talkshows«.(dw)