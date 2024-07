Feilschen um Kriegskohle

Political-Moments/IMAGO Leerer Blick in dreifacher Ausführung: Das ampelanische Trio Infernale (Berlin, 31.1.2024)

Das Milliardenfeilschen zwischen Bundeskanzler, Wirtschafts- und Finanzminister um den Bundeshaushalt 2025 läuft auf Hochtouren. Eine 40-Milliarden-Lücke soll noch gestopft werden. Einigkeit besteht zwischen den Koalitionären vor allem in zwei Punkten: 1. Es muss unbedingt ein Deal her, damit die Koalition nicht platzt. 2. Der Rüstungsetat ist unantastbar und die Gelder für Waffenlieferungen ins ukrainische Kriegsgebiet sollen in großem Stil aufgestockt werden. Bei der Frage, woher das Geld kommen soll, hört die Einigkeit dann zumindest in der öffentlichen Debatte auf. Schließlich kriseln die Ampelparteien allesamt und müssen Signale an die eigene Klientel senden.

So beharrt Finanzminister Christian Lindner auf der strikten Einhaltung der Schuldenbremse, während SPD und Grüne in Richtung ihrer Wählerschaft rufen, diese solle noch mal ausgesetzt werden – mit den als »Ukraine-Unterstützung« verklärten Waffenexporten als Begründung. Ob das rechtlich funktionieren würde, ist eh fraglich, denn eine »unvorhergesehene Notlage« stellt der Krieg im dritten Jahr für die BRD eher nicht mehr dar. Und das Mitgliederbegehren der SPD-Linken, die Zustimmung zum Etatentwurf an Bedingungen zu knüpfen, wurde ja von der Parteispitze schon mit formaljuristischen Winkelzügen abgeschmettert. Der Einstieg ins Einknicken ist also gemacht.

Woher also sollen die fehlenden Milliarden kommen, wenn nicht über die Aufnahme von Schulden? Der Kürzungsdruck auf alle nicht kriegsrelevanten Haushaltsposten steigt enorm. Die Streckenstreichliste der Deutschen Bahn, die vor allem Ostdeutschland betrifft, deutet bereits an, wohin die Reise geht – oder eben nicht. In Kriegszeiten wird in den Krieg investiert, nicht in Mobilität und Klimaschutz. Auch nicht in Bildung, bezahlbare Energie oder sozialen Zusammenhalt. Nicht ohne Grund wird seit Monaten aus Regierungskreisen – mit leidenschaftlicher Unterstützung von CDU/CSU und vielen Medien – gegen Budgetposten wie Kindergrundsicherung, Altersrenten für langjährig Versicherte und Bürgergeld polemisiert.

Knappheit auch bei den Mitteln, um gegen die fortschreitende Deindustrialisierung anzuinvestieren. An den Subventionen für US-Konzerne wie Tesla oder Intel wird zwar nicht gerüttelt. Das einheimische Kapital hingegen soll mit einem sogenannten Dynamisierungspaket besänftigt werden. Die Industriellenvereinigung BDI hat es gefordert, die Ampel hat es zugesagt. Viel kosten soll es nicht, statt dessen will der Staat auf Einnahmen verzichten, etwa durch eine 25-Prozent-Flat-Tax auf Profite oder eine »Superausschreibung«. Hinzu kommen Geschenke wie eine weitere Flexibilisierung der Arbeitszeiten und Maßnahmen, um frischgebackene Eltern sowie Rentner zurück an die Werkbank zu locken. Wie auch immer das Haushaltstheater im Detail ausgeht, es wird brutal.