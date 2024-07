Ausdruck

Heftschwerpunkt der neuen Ausgabe des Magazins der Tübinger Informationsstelle Militarisierung ist die Militarisierung der Polizei. Bernhard Klaus schreibt über die Polizei als Institution des »permanenten Ausnahmezustands«, Clara Kirchhoff über die Aufrüstung der »Freunde und Helfer«. Alexander Kleiß macht auf das »schleichende Ende« des Trennungsgebots von Bundeswehr und Polizei aufmerksam. Jacqueline Andres informiert über die Militarisierung der italienischen Polizei. Außerdem: Martin Kirsch schreibt über die veränderten Führungsstrukturen der Bundeswehr, Pablo Flock über Hintergründe einer gemeinsamen Übung von Truppen aus Niger, Mali und Burkina Faso mit Militärs aus dem Tschad und Togo – zwei Staaten, die weiterhin von Präsidenten regiert werden, hinter denen die alte Kolonialmacht Frankreich steht. Christoph Marischka fragt am Beispiel der Bombenangriffe auf den Gazastreifen, was KI für den urbanen Krieg bedeutet: »Überhaupt scheint sich viel der vermeintlich fortschrittlichen Überwachungstechnologie neben Drohnenaufnahmen letztlich im Orten, Abhören und Analysieren von Mobilfunkdaten zu erschöpfen.« Jonas Uphoff bilanziert die »mediale Zeitenwende im öffentlichen Diskurs über Rheinmetall«. (jW)

Ausdruck. Magazin der Informationsstelle Militarisierung, Nr. 117, Juni 2024, 71 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Informationsstelle Militarisierung e. V., Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen oder PDF-Download über imi-online.de

CILIP

Das Fachmagazin Bürgerrechte und Polizei/CILIP beschäftigt sich im Schwerpunkt mit dem Thema »Forschung und Innovation«. Jens Hälterlein beleuchtet den Komplex der biometrischen Gesichtserkennung. Tabea Louis und Johannes Ebenau schreiben über die KI-gestützte Videoüberwachung am Hansaplatz im Hamburger Stadtteil St. Georg als Element der lokalen Verdrängungspolitik. Die KI soll über die reine Kameraüberwachung hinaus »verdächtiges Verhalten« erkennen. Eric Töpfer kritisiert die »EU-Sicherheitsforschung im Schatten von Frontex und Co.« Norbert Pütter hat sich angesehen, was der »Sicherheitsmarkt« aktuell zu bieten hat: »Neue Instrumente und Verfahren stehen auf einem globalen Markt zur Verfügung, der sich gleichermaßen an Polizeien, Geheimdienste und Militärs richtet.« (jW)

Bürgerrechte und Polizei/­CILIP, Nr. 124, 138 Seiten, 10 Euro, Bezug über www.cilip.de