Nachschlag: Logik des Schwertes

Mary Evans/IMAGO Kämpfen gegen die Dämonen: Wikinger und arabischer Prinz (Denis Storhøi und Antonio Banderas)

Dreizehn ist keine freundliche Zahl, vor allem wenn »ganz Deutschland« elf Freunde bei der EM bejubelt. Es ist 21.03 Uhr, da brüllen sie schon von nebenan … Antonio Banderas kämpft derweil im 10. Jahrhundert gegen fiese Dämonen. Er und zwölf Kumpels sollen verhindern, dass weiterhin arme Bauern im Wald zerfleischt werden. So richtige Kumpels sind die zwölf nicht, es sind Wikinger. Und Banderas ein verstoßener Prinz aus dem fernen Arabien, dazu noch ziemlich kultiviert. So lange jedenfalls, bis die wilde Schlacht in den Nebeln des Nordens beginnt. Der Film von 1999 basiert auf dem Roman »Schwarze Nebel« von Michael Crichton, was nicht verhindern konnte, dass man sich am Set ziemlich zoffte, und der Film hin und her verschnitten wurde, bis hier und da im Nebel des Grauens auch die Story ein wenig ins Schlingern kommt. Macht nix. Der Wald und der Nebel übernehmen gern die fehlende Logik, und die Schwerter erst! Ich bleibe dabei, lieber 13 Krieger als zwei mal elf Millionäre auf Kurzrasen! (hb)