GRANGER Historical Picture Archive/IMAGO Die Konferenz schuf die Grundlage für IWF und Weltbank – und das »goldene Zeitalter des Kapitalismus«

Vor 80 Jahren, am 1. Juli 1944, begann im unscheinbaren Ort Bretton Woods im nordöstlichen US-Bundesstaat New Hampshire eine Konferenz, die ausnahmsweise tatsächlich die Welt veränderte. Die führenden kapitalistischen Staaten der damaligen Antihitlerkoalition vereinbarten eine internationale Währungs- und Finanzordnung für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Delegationen aus 44 Staaten waren anwesend. Nicht geladen war die sozialistische Sowjetunion, deren Existenz und Erfolge jedoch ein wichtiger Grund für die Beratungen und Ergebnisse der Konferenz waren.

Die wichtigsten sind: Wechselkurse der Währungen werden politisch im Verhältnis zum US-Dollar festgelegt, der als einzige Währung ans Gold gebunden ist. Die USA verpflichten sich, anderen Zentralbanken (nicht jedoch einzelnen Bürgern) für je 35 US-Dollar eine Unze Gold auszuzahlen. Die Konferenz beschließt auch den Internationalen Währungsfonds (IWF), der Zahlungsbilanzungleichgewichte zwischen Staaten ausgleichen soll, und die Weltbank, die als Entwicklungsbank fungiert. Beide gibt es noch heute.

Die Beschlüsse von Bretton Woods sind der erste und (bisher) letzte erfolgreiche Versuch, den Konkurrenzkampf der nationalen Finanzkapitalgruppen sowie die Freizügigkeit des Finanzkapitals etwas einzudämmen. Die kernimperialistischen Länder waren so in der Lage, im Innern eine Wirtschaftspolitik zu betreiben, die den niederen Klassen und Schichten einen relativ hohen Anteil am erwirtschafteten Produkt ließ (»Wohlstand für alle«). Das hatte zur Folge, dass die wirtschaftliche Wachstumsrate hoch und die Arbeitslosigkeit niedrig waren. Der marxistische Historiker Eric Hobsbawm nennt aus diesem Grund die Nachkriegszeit das goldene Zeitalter des Kapitalismus. Man könnte auch sagen: die für ihn untypische Phase des Kapitalismus.

Voraussetzungen dafür, dass es zu den klugen Beschlüssen von Bretton Woods kam, waren die bisher tiefste Krise des Kapitalismus, die beiden Weltkriege und die Weltwirtschaftskrise. Der Kapitalismus sah sich konfrontiert mit einer dreifachen Bedrohung: dem Aufschwung der Arbeiterbewegung in den imperialistischen Ländern, einem stärker werdenden sozialistischen Staat und dem erfolgreichen Kampf der Völker gegen den Kolonialismus. Weltpolitisch war die Situation günstig. Unter den Konkurrenten um die Weltherrschaft waren nur die USA übrig, unter deren Hegemonie sie sich in ein beinahe rationales Weltfinanzsystem fügten.

Bretton Woods ist jetzt 80 Jahre her. Die festen Wechselkurse wurden 1973 aufgegeben. Der Neoliberalismus setzte ein. Das goldene Zeitalter war vorbei und der Kapitalismus wurde sich selbst wieder ähnlicher. Einen Weg zurück dahin, wie Keynesianer und einige Restsozialdemokraten hoffen, gibt es nicht. Aber studieren sollte man die halbwegs erträgliche Ausformung dieser Produktionsweise durchaus.