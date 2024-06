Drei Jahre Haft für DHKP-C-Mitglied

Stuttgart. Ein Mitglied der türkischen marxistisch-leninistischen DHKP-C ist vom Oberlandesgericht Stuttgart zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ein Strafsenat verurteilte ihn am Donnerstag wegen Mitgliedschaft in einer »ausländischen terroristischen Vereinigung« zu drei Jahren Gefängnis, wie das Gericht mitteilte. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Der 44jährige Türke sei von 2014 bis zu seiner Festnahme im Februar 2023 Mitglied der sogenannten Hinterfront der DHKP-C in der BRD gewesen. Während des rund neunmonatigen Prozesses wurden Dutzende Zeugen und mehr als 100 überwachte Telefongespräche gehört. (AFP/jW)