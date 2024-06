Linke-Abgeordnete Lötzsch tritt nicht wieder an

Berlin. Die Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch (Die Linke) wird bei der Bundestagswahl 2025 nicht wieder antreten. Das hat die Haushaltspolitikerin bereits am Dienstag auf ihrer Internetseite bekanntgegeben. Lötzsch war sechsmal für Berlin-Lichtenberg direkt in den Bundestag gewählt worden. Sie kritisiert den EU-Wahlkampf der Linkspartei. Der Parteivorstand habe »nicht über Frieden reden« wollen, weil die Partei gespalten wäre. »Wer existentielle Fragen nicht diskutieren will, der wird abgewählt.« Die Wahl der Seenotretterin Carola Rackete zur EU-Spitzenkandidatin bezeichnet Lötzsch als Fehler. Der nächste Parteitag müsse »eine Strategieänderung« herbeiführen. (jW)