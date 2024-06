Bundesrat stimmt Rentenanpassung zu

Berlin. Die Renten steigen zum 1. Juli um 4,57 Prozent. Der Bundesrat hat einer entsprechenden Regierungsverordnung am Freitag zugestimmt. Die Bezüge werden damit an die Veränderung der Löhne und Gehälter angepasst. Erstmals fällt die Erhöhung für die mehr als 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Ost und West gleich aus. (dpa/jW)