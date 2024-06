Florian Boillot

Rund 50 Jugendliche sind am Donnerstag abend in Berlin-Kreuzberg gegen die Pläne von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) für einen »neuen Wehrdienst« auf die Straße gegangen. Der Minister hatte am Mittwoch seinen Vorschlag zu einem neuen Rekrutierungsmodell präsentiert. Mitglieder der »Jugendkommune Berlin« skandierten gegen die geplanten Musterungsfragebögen. Sie kritisierten die »Wiedereinführung von Zwangsrekrutierung und Wehrpflicht« zur »Durchsetzung imperialistischer Interessen Deutschlands und der NATO auf dem Rücken der Arbeiter:innen und Jugend«. (jW)