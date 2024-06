imagebroker/IMAGO Berlin-Europaviertel: Büroklötze werden gebaut, Mietwohnungen hingegen viel zu wenige

Da hat sich aber einer weit aus dem Fenster gelehnt: »Das Wohnungsbauproblem ist immens«, sagte Michael Voigtländer vom kapitalnahen Institut der deutschen Wirtschaft Köln am Freitag den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Bislang bezifferten die Wirtschaftsforscher vom Rhein den jährlichen Neubaubedarf mit 308.000 Wohneinheiten. Nun haben sie nochmals nachgerechnet. 372.000 seien nötig. Gleichfalls pro Jahr. Realistisch? Offenbar nicht.

Im vergangenen Jahr waren bundesweit rund 295.000 Wohnungen schlüsselfertig übergeben worden. Zu wenig, viel zu wenig. Zumal sich die Ampelkoalition sogar 400.000 jährlich vorgenommen hatte. Davon ein Viertel Sozialwohnungen. In den sieben größten deutschen Städten würden im Schnitt weniger als 60 Prozent der erforderlichen Wohnungen gebaut, weiß Voigtländer. Kurzum, ein wohnungspolitisches Desaster, wie Lukas Siebenkotten mehrfach befand. Zumal auch keine Fortschritte erzielt worden seien, was den »notwendigen bezahlbaren Wohnraum betrifft«, hatte der Präsident des Deutschen Mieterbunds (DMB) im April beim »Wohnungsbautag« eines Verbändebündnisses gesagt.

Stichwort: bezahlbar. Fakt ist, Wohnen wird immer teurer. »Neubau ist kaum leistbar und zieht die Mieten nach oben«, schrieb die wohnungspolitische Sprecherin von Die Linke im Bundestag, Caren Lay, am Freitag auf X. Es brauche günstigen, sozialen, kommunalen und genossenschaftlichen Neubau. Und: Statt jeder vierten ist nur jede 13. neue Wohnung sozial gebunden.

Also: Der Druck auf den Mietwohnungsmarkt werde deutlich steigen, prognostiziert Voigtländer vom IW Köln. Besonders in städtischen Ballungszentren. Aber nicht nur dort. Beispiel: Brandenburg. So haben sich die mittleren Angebotsmieten in Schönefeld von 2016 bis 2024 mehr als verdoppelt, teilte der DGB Berlin-Brandenburg auf der Basis eigener Auswertungen am Freitag mit. Hier stieg die Miete von 7,50 Euro auf 15,85 Euro. Ähnliche Lage in Oranienburg, wo eine Wohnung 2016 noch 6,90 Euro im Mittel je Quadratmeter kostete, jetzt 14,56 Euro. Mieten, die sich keine Verkäuferin und kein Zugbegleiter mehr leisten können, wurde die regionale DGB-Chefin Katja Karger in der Mitteilung zitiert. Was sollte die Ampel dagegen tun? Mietenstopp. Rasch und bundesweit.