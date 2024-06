Kuratorium unterstützt TU-Präsidentin

Berlin. Das Kuratorium der Technischen Universität (TU) Berlin unterstützt die in die Kritik geratenen Unipräsidentin Geraldine Rauch. Das beschloss der Aufsichtsrat laut einer Mitteilung am Montag. Zwar habe Rauch, die sich zuletzt geweigert hatte, zurückzutreten, »durch ihr Fehlverhalten der TU Berlin viel Schaden zugefügt«. Dennoch solle ihr »die Chance eingeräumt werden, das von ihr angebotene Programm zur Festigung des Vertrauens in die TU Berlin und zur Wahrung der Tradition als weltoffene, tolerante und antirassistische Universität erfolgreich umzusetzen«. Rauch war wegen des Likens von Onlinebeiträgen mit Bezug auf den Krieg in Gaza Antisemitismus vorgeworfen worden. (jW)