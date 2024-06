Hintergrund: Ampel-Diaspora

Laut dem von der Bundeswahlleiterin am Montag veröffentlichten vorläufigen Ergebnis haben bei der Europawahl in Deutschland am Sonntag über 40 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben. Daraus ergibt sich eine Wahlbeteiligung von 64,8 Prozent (2019: 61,4 Prozent). Auf CDU und CSU entfielen zusammen 30 Prozent der Stimmen (2019: 28,9 Prozent), auf die SPD 13,9 Prozent (2019: 15,8 Prozent), auf Bündnis 90/Die Grünen 11,9 Prozent (2019: 20,5 Prozent) und auf die FDP 5,2 Prozent (2019: 5,4 Prozent). Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kam aus dem Stand auf 6,2 Prozent. Die Linkspartei verlor ziemlich genau die Hälfte ihrer Stimmen von 2019: 1,09 Millionen Stimmen reichen für einen Gesamtstimmenanteil von 2,7 Prozent.

Die AfD, die gegenüber 2019 2,2 Millionen Stimmen hinzugewann, kam auf 15,9 Prozent. In den ostdeutschen Ländern schnitt sie fast durchweg noch deutlich stärker ab, in Thüringen etwa kam sie auf 30,7, in Sachsen auf 31,8 und in Brandenburg auf 27,5 Prozent. Alle anderen Parteien folgen mit großem Abstand. In den drei genannten Bundesländern werden im September neue Landtage gewählt. Und zumindest in Sachsen scheint nicht mehr völlig ausgeschlossen zu sein, dass nur noch AfD, CDU und BSW den Sprung in das Landesparlament schaffen werden. SPD, Grüne und FDP kamen in dem Bundesland am Sonntag nur noch auf 6,9, 5,9 und 2,4 Prozent – der Osten ist für die Regierungsparteien weithin Diasporagebiet.

Zahlreiche Kleinparteien erzielten am Sonntag Ergebnisse, die ausreichen, um mit Abgeordneten im EU-Parlament vertreten zu sein. So schnitt die liberale Partei Volt, die die beinharte Affirmation der EU und der Brüsseler Politik zu ihrem Markenzeichen gemacht hat, besonders bei jungen Wählern auffallend stark ab: 1,02 Millionen Stimmen reichten für 2,6 Prozent und drei Mandate im EU-Parlament. Auch die PARTEI ist mit 775.392 Stimmen und 1,9 Prozent wieder mit zwei Abgeordneten dabei. Enttäuschend verlief der Wahltag für die linke Partei MERA 25, die auf 118.616 Stimmen kam und damit noch etwas schlechter abschnitt als 2019. Die Freien Wähler konnten mit 2,7 Prozent geringfügig zulegen, blieben aber auch unter ihren Erwartungen.

Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) und die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) haben trotz der gestiegenen Wahlbeteiligung am Sonntag jeweils merklich an Stimmen verloren. Die DKP erhielt 14.945 Wählerstimmen – gegenüber 20.396 im Jahr 2019 –, die MLPD 13.553 (2019: 18.342). Die beiden Parteien schnitten zusammen mit der trotzkistischen Sozialistischen Gleichheitspartei (SGP), die auf 5.923 Stimmen kam, im Vergleich aller 35 Wahlvorschläge am schlechtesten ab. (np)