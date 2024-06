Weitere Verzögerung bei »Stuttgart 21« möglich

Stuttgart. Die Inbetriebnahme des Bahnhofsprojekts »Stuttgart 21« (S21) verzögert sich um ein weiteres Jahr. Wie der Spiegel am Montag unter Berufung auf »mehrere mit am Projekt beteiligte Quellen im Bahn-Konzern« mitteilte, wird der bereits mehrfach verschobene Start frühestens im Dezember 2026 möglich sein und nicht wie ursprünglich geplant 2025. Die Bahn hat für eine Sitzung des »Lenkungskreises«, bestehend aus Vertretern von Bahn sowie Stadt, Land und Region, eine Erklärung geplant. Erst Ende April hatten Kritiker des Bahnhofsprojekts lebensbedrohliche Versäumnisse am Sicherheitskonzept der Bahn geäußert. (jW)