Nachschlag: Toms Comics

All Over Press Finland/IMAGO Zusammenarbeit des Textilienherstellers Finlayson mit der »Tom of Finland Foundation«

Schwulsein ist schwierig: Um heteronormative Ordnungen zu bestätigen, lässt das binär organisierte Geschlechtersystem nur das eine oder das andere zu: das Klischee des effeminierten Homosexuellen oder das Bild neokonformistischer Männlichkeit. Wer dazwischensteht, läuft stets Gefahr, unsichtbar gemacht zu werden. Touko Valio Laaksonen alias Tom of Finland antwortete mit seinen Comics früh auf dieses Dilemma – und überzeichnete seine Männerbilder so lange, bis sie Brüste bekamen. Die Genese der aus Kriegstraumata geborenen Sujets rekonstruiert Filmemacher Dome Karukoski in seinem Biopic »Tom of Finland«. Es erzählt davon, wie ein introvertierter Zeichner aus bescheidenen Verhältnissen homoerotische Zeichnungen auf Papier zu bringen beginnt – und daraus später Ikonen ganzer Generationen von homosexuellen Männern werden. Im September 2014 brachte die finnische Post sogar eine Sonderbriefmarkenserie zu Ehren von Tom of Finland heraus – seine Comics haben ihre Adressaten mehr als nur erreicht. (be)