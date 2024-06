Um die Wurscht

osnapix/IMAGO So sehen Sieger aus: Hannover 96 II feiert den Aufstieg in die dritte Liga

Es sind die krassesten Playoffs überhaupt: die Aufstiegsspiele zur dritten Fußballbundesliga. Während sich ein Meister seiner Spielklasse normalerweise automatisch und freudestrahlend in die nächsthöhere begibt, existiert für die Regionalligen eine Sonderregel. Rein rechnerisch geht die Sitzverteilung für die dritte Liga nicht auf, denn für fünf Regionalligen gibt es nur vier Aufstiegsplätze. Himmelschreiend, aber wo ist der Fußballgott, wenn man ihn braucht? Glänzt wie alle Götter gern mit Abwesenheit. Die Halbgötter, also die Herren vom DFB, konnten bislang keine befriedigende Lösung finden. Seit 2020/21 gilt, dass die Meister der Staffeln West und Südwest immer aufstiegsberechtigt sind, da sie die zahlenmäßig größten Fußballverbände vertreten. Aus dem Trio der immer gleichen restlichen aus Nord, Nordost und Bayern aber nur einer. Die zwei anderen müssen nach einem jährlichen Rotationsprinzip in die Relegation aus Hin- und Rückspiel. Vergangene Saison traf es Energie Cottbus, das gegen Unterhaching unterlag. Dieses Jahr ging es für die Brandenburger direkt in den Aufstiegshimmel.

Das Rückspiel zwischen Hannover 96 II (Nord) und den Würzburger Kickers (Bayern) wird natürlich nicht in den Öffentlich-Rechtlichen übertragen (wozu gibt es die Regionalprogramme NDR und BR?), sondern im rosaroten Bezahlsender. Heißt, ich muss mir am hellichten Sonntag eine Kneipe suchen, wobei ich mit mir selbst die Frage erörtere, ob sich das finanziell rechnet. Das Hinspiel haben die Kickers 1:0 gewonnen. Die Erwartungen sind groß, das zeigt die volle Hütte mit 25.000 Zuschauern in Hannover, viele Würzburger sind da. Die Kneipe dagegen ist so gut wie leer, keine Fanbase in Berlin-Kreuzberg, dafür kommt das Bierchen schnell. Und die Frage des Wirts, für wen ich sei. »Klingst wie Hannover«, womit er sicher auf mein exzellentes Hochdeutsch anspielt. »Nee«, sage ich, »bin für die Franken, geht um die Wurscht. Und die zweeten Mannschaften geh’n mir eh auf’n Zeiger.« Hannover geht in Führung.

In der Halbzeit ziehe ich dahin, wo das Bier hoffentlich billiger ist, das alkoholfreie, wir haben schließlich Nachmittag, und Franken ist weit. Bis ich ein weiteres Etablissement mit dem Pay-Kanal gefunden habe, steht es 1:1 nach Elfmeter von Saliou Sané, gebürtiger Hannoveraner. Zehn Minuten später 2:1, durch Elfmeter von Eric Uhlmann. Verlängerung: Hannover sieht besser aus. Dann nach schöner Vorarbeit das 3:1 durch den jungen Hayate Matsuda aus total spitzem Winkel. Das war’s wohl, sagt die Bedienung, die keine Ahnung von Fußball hat. Nichts da, der unermüdliche Ivan Franjić verwandelt den nächsten Elfer zum 3:2. Das fröhliche Trinken geht weiter, jetzt mit Alkohol ins echte Elfmeterschießen. Soll angeblich nicht trainiert worden sein. »Kann ja heiter werden«, sagt ein Schnapstrinker. Prost Mahlzeit, ausgerechnet Sané verschießt, obwohl er wiederholen darf. Uhlmann macht alles klar, Hannover II ist in Liga drei (5:4 n. E.). Für die Würzburger Kickers sieht die Welt nach dem verlorenen Landespokal jetzt noch düsterer aus.