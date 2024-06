»Wahlarena«: BSW zieht vor nächste Instanz

Münster/Köln. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will die Teilnahme an der ARD-»Wahlarena« am Donnerstag weiter gerichtlich durchsetzen. Die Partei hat vor dem nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht nach Angaben einer Gerichtssprecherin vom Montag Beschwerde gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln eingelegt. Die Richter in der Vorinstanz hatten zuvor im Eilverfahren entschieden, dass Fabio De Masi, BSW-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, vom WDR nicht in die Sendung »Wahlarena 2024 Europa« eingeladen werden muss. Eingeladen sind Vertreter von SPD, CDU, CSU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD und Die Linke. (dpa/jW)