Nachschlag: Kaputt

Capital Pictures/IMAGO »Es ist mehr Vernunft in deinem Leibe als in deiner besten Weisheit« – Nietzsche/Zarathustra (»Von den Verächtern des Leibes«).

»Hobbs & Shaw« könnte durchaus für eine Schuhmanufaktur, eine Werbeagentur oder ein Anwaltsbüro stehen. Es steht aber für Dwayne »The Rock« Johnson (Hobbs) und Jason Statham (Shaw). Diese beiden scheinen nämlich für einen regulären »Fast and Furious«-Film mittlerweile zu groß zu sein. Sie dürfen auf eigene Rechnung arbeiten. Die eine oder andere Verfolgungsjagd im Auto, im Helikopter, am Abgrund ist da unvermeidlich, auch wenn erste Ermüdungserscheinungen nicht ausbleiben: »Ich hab die Welt jetzt schon zum vierten Mal gerettet«, stöhnt Hobbs, bevor er sich an die Arbeit macht, es ein weiteres Mal auf sich zu nehmen. So ist man auf der Jagd nach einer »Virusextraktionsmaschine«. Kaum hat man die zwischen den Kühltürmen eines stillgelegten Kraftwerks in der Ukraine tatsächlich aufgesammelt, geht sie kaputt. Vielleicht aber ist die Welt immer wieder so geduldig noch zu retten, weil sie längst schon untergegangen ist. Zumindest die Welt der Agentenfilme. (aha)