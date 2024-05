Nachschlag: Autonome Androidinnen

A24/Everett Collection/imago Die Androidin Ava entdeckt sich selbst – als Maske im unterirdischen Spiegelkabinett

Mit seinem Sci-Fi-Drama »Ex Machina« (2015) schickt Regisseur Alex Garland die Zuseher durch künstliche Paradiese. Nathan, der Gründer der nach Ludwig Wittgensteins Spätwerk benannten Suchmaschine »Bluebook«, beauftragt den Praktikanten Caleb mit der Durchführung einer Reihe von Turing-Tests an anthropomorphen Androidenfrauen. Im unterirdischen Labor eines Naturressorts darf er nicht nur lernen, wie man diese herstellt, sondern auch, wie sie gefügig werden. Nathan und sein Gehilfe meißeln ihre Sklavinnen nicht aus Stein, sie erzeugen sie mit biotechnologischen Mitteln, trainiert anhand großer Datenmengen. Ihre Mannequins sind Roboter mit weiblichem Antlitz, die ihre Schöpfer imitieren – und damit auch materialisierte Ergebnisse narzisstischer Projektionsleistungen. Mit Kyoko, Ava und all den anderen Modellen wurden im selben Moment jedoch auch Frauen geschaffen, die sich behaupten. Ava entkommt gegen Ende dem perfiden Imitationsspiel und flüchtet – als menschliches Wesen wird sie autonom. (be)