Kontrollierte Offensive des Tages: Borussia Dortmund

Borussia Dortmund leidet seit einigen Jahren unter Schwächen in der Verteidigung. Mindestens 40 Gegentore pro Saison kassierte der BVB in den vergangenen acht Bundesligaspielzeiten – viel zu viele, um ganz oben mitzuspielen. Den Vereinsbossen wurde das langsam zu dumm, und so präsentierten sie am Mittwoch ihren neuesten Transfercoup: den Rüstungskonzern Rheinmetall. Das Dax-Unternehmen wird »Champions Partner« der Schwarzgelben. Erstmals wird das Rheinmetall-Logo während der Vorbereitung auf das Champions-League-Finale gegen Real Madrid zu sehen sein. Die Werbepartnerschaft bringt dem Klub pro Vertragsjahr einen hohen Millionenbetrag ein. Vielleicht kann damit ja ein neuer Innenverteidiger für den in die Jahre gekommenen Mats Hummels zumindest angezahlt werden.

Spaß beiseite. Dass ein Waffenhersteller als Sponsor im deutschen Fußball auftritt, ist bisher ohne Beispiel. Natürlich ist die Bundesliga längst zu einer Liga der Konzerne geworden (Red Bull in Leipzig, ­Bayer in Leverkusen usw.). Dass aber der Fußball mit einem Rüstungskonzern kooperiert und zudem die Rolle übernimmt, die Notwendigkeit von Kriegen zu erklären, stellt fraglos einen Paradigmenwechsel dar. Angesichts der Bedeutung des Fußballs in Deutschland ein weiteres Zeichen wachsender Militarisierung der Gesellschaft. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke bekennt sich zu dieser »Zeitenwende« auch im Fußball. Man habe sich »ganz bewusst« für Rheinmetall entschieden, um den Diskurs darüber zu »öffnen«, dass »Sicherheit und Verteidigung elementare Eckpfeiler unserer Demokratie sind«, begründete er den Rheinmetall-Deal.

Vor einigen Monaten hatten die BVB-Spieler noch mit einem »Stop War«-Banner posiert. Vielleicht packen sie vor dem Champions-League-Finale am Sonnabend nun einen neuen Slogan aus: »Bitte mehr Krieg, denn wir verdienen kräftig daran.«