Uncredited/ukrin/dpa

er Gouverneur der russischen Region Krasnodar, Benjamin Kondratjew, hat am Mittwoch erklärt, dass eine weitere Drohne im Gebiet von Armawir abgeschossen worden sei. Nahe der Stadt Orsk, an der Grenze zu Kasachstan sowie im südrussischen Armawir waren zuvor Frühwarnsysteme zum Teil zerstört worden.

Unterdessen will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der Ukraine erlauben, militärische Stellungen auf russischem Territorium mit westlichen Waffen anzugreifen. »Wir denken, dass wir ihnen erlauben sollten, die Militärstandorte, von denen aus die Raketen abgefeuert werden, und im Grunde genommen die militärischen Standorte, von denen aus die Ukraine angegriffen wird, zu neutralisieren«, sagte Macron am Dienstag nach einem Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf Schloss Meseberg bei Berlin. Er stellte jedoch klar: »Wir sollten nicht erlauben, andere Ziele in Russland zu treffen, zivile Kapazitäten natürlich oder andere militärische Ziele.«

Damit hat erstmals ein Staatschef eines führenden NATO-Staats den Einsatz westlicher Waffen gegen Stellungen in Russland so deutlich befürwortet. Flankiert wird das von Paris und Berlin mit der Absicht, ihre gemeinsamen Verteidigungsprojekte auf weitreichende Waffen ausweiten zu wollen. Gemeinsam mit weiteren Partnern planten sie eine »langfristige, umfassende und inklusive Zusammenarbeit im Bereich weitreichender Abstandswaffen«, heißt es in einer Erklärung.

Die USA dagegen haben die Forderung des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zurückgewiesen, die Beschränkungen für den Einsatz von US-Waffen auf russischem Staatsgebiet aufzuheben. Washington sei nach wie vor dagegen, dass die Ukraine bei ihren Angriffen in Russland US-Waffen einsetze, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Dienstag (Ortszeit). Auch Berlin schließt bisher aus, dass die Ukraine von Deutschland gelieferte Waffen gegen russisches Staatsgebiet richten kann.

Der britische Außenminister David Cameron hatte unlängst bei einem Besuch in Kiew gesagt, es sei der Ukraine überlassen, ob sie die Waffen gegen Stellungen in Russland richte. Moskau hatte daraufhin den britischen Botschafter einbestellt. Die Pressesprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, hatte erst vergangenen Donnerstag für den Fall eines Angriffs mit britischen Waffen London mit Vergeltung gedroht.