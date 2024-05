Nachschlag: Entsolidarisiert

ARTE F/Nord-Ouest Films Auf die Politik ist kein Verlass: Die streikende Belegschaft

Das erste Mal seit 2018 einen Spielfilm von Anfang bis Ende geschaut. Hatte etwas Zeit, etwas Ruhe und war nicht müde. Und der Streifen versprach, die bescheidensten Wünsche eines linken Herzens in dieser fiesen Zeit zu erfüllen: Realismus, Opposition und Kampf. Das französische Drama »Streik« aus dem Jahr 2017 verhandelt, was sich alltäglich abspielt: Ein Industriebetrieb wird abgewickelt, nachdem die Arbeiter bereits zwei Jahre lang kostenlos fünf Stunden pro Woche zusätzlich geschuftet haben und der Konzern satte Gewinne einfährt. Ein Arbeitsminister, der rhetorisch die Belegschaft, aber tatsächlich die Interessen des Kapitals vertritt. Ein Wutausbruch der Streikenden gegen den Boss ist für den Minister dann willkommener Anlass, den Kämpfenden die Unterstützung zu entziehen. Der entscheidende Rückzieher allerdings passierte vorher: Einige Kollegen haben die angebotenen Abfindungen angenommen – wohl wissend, in der strukturschwachen Region Agen nie wieder Arbeit zu finden – und sich als Streikbrecher betätigt. (sk)