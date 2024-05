Der Kafkaesken zweiter Teil

Wikimedia Commons Und zeichnen konnte er auch: Franz Kafka

Max Brod in des Freundes Nachlass las: »Nach Austausch einiger Höflichkeiten gieng der eine zu K. und zog ihm den Rock, die Weste und schließlich das Hemd aus. Dann legte er die Sachen sorgfältig zusammen, wie Dinge die man noch gebrauchen wird.« Und ebenso legte B. die Sachen von K. sorgfältig zusammen, um sie nach Franz Kafkas Tod am 3. Juni 1924 herauszugeben. Die Würdigung des Dichters in den Kulturradios erreicht in der Jahrestagswoche ihren Höhepunkt. Thomas von Steinaecker staunt im »WDR 3 Kulturfeature« über »Das erstaunliche Nachleben des Franz K.« (SWR 2024, Sa., 12.04 Uhr, So., 15.04 Uhr, WDR 3). Das ergiebige Nachtleben des Schlaflosen gebar dessen berühmten Traumnotate, von denen der amtierende österreichische Chefkafkaist Manfred Müller jüngst sieben für den Band »Kafka träumt« ausgewählt und kommentiert hat; Paul Matić liest Auszüge (ORF 2024, So., 8.15 Uhr, Ö 1). In den nächsten Tagen werden auch drei seiner Superhits aufgelegt: »Der Process«, respektive vier Abschnitte daraus, als Hörspiel u. a. mit Rufus Beck, Samuel Finzi und Corinna Harfouch (BR 2010, Fr., 20.05 Uhr, Bayern 2); »In der Strafkolonie« mit dem späteren Volksfilm-Hitler Bruno Ganz, bearbeitet von Claude Pierre Salmony (SRF 1981, Sa., 20 Uhr, SRF 2 Kultur); und »Die Verwandlung«, in fünf Folgen gelesen von Peter Simonischek (NDR 1995, Mo., 9.30 HR 2 Kultur, NDR Kultur, 14.30 Uhr, HR 2 Kultur).

Legen wir jetzt sorgfältig die Dinge der Radiowoche zusammen, die nicht von K. kommen:

Die »Radiogeschichten« bringen einen Auszug aus dem Jazzroman »Ich mag mich irren, aber ich finde dich fabelhaft« von Dorothy Baker, Kathrin Razums Übersetzung von »Young man with a horn« (Di., 11.05 Uhr, Ö 1). Zu den letzten Stunden von Bayerns unglückseligem König Ludwig II. führt uns Klaus Mann im Hörspiel von Katja Langenbach hinter ein »Vergittertes Fenster« (BR 2020, Do., 15.05 Uhr, Bayern 2). Dem linken Ausnahmeliedermacher Dieter Süverkrüp gratuliert die »Liederlounge« mit einer Hommage zum 90. Geburtstag und will dabei auch »Widerborstige Gesänge« erklingen lassen (Fr., 22.04 Uhr, WDR 5). Am Samstag abend startet die zweite Staffel der zwölfteiligen Mysteryserie »Korridore« von Lars Henriks; die erste Staffel zum Vorgruseln findet sich in der ARD-Audiothek (SWR 2024, 19.04 Uhr, SWR Kultur). Für den Opernabend haben wir die Wahl zwischen zwei wundersamen Bekannten von Richard Strauss. Aus dem Royal Opera House in London gibt es die »Elektra«, aufgenommen im Januar (Sa., 19.30 Uhr, Ö 1), und aus der Semperoper »Die Frau ohne Schatten«, das letzte Dresdner Heimspiel von Christian Thielemann, mitgeschnitten im März und April (Sa., 20 Uhr, auf den meisten ARD-Kulturwellen). Sechs Jahre nach seinem Ableben hat Wilhelm Genazino das Hörspiel des Monats März abgeliefert, Bravo! Das Stück heißt »Nie! Nie! Nie!« und wurde gesprochen von Peter Fricke, unterbrochen vom Autor und inszeniert von Ulrich Lampen (SWR 2024, Sa., 20.05 Uhr, DLF). Am Sonntag morgen bohrt sich wieder der »Mikado-Bücherwurm« durch das Elektrohörrohr, Kinder testen Kinderliteratur (So., 7.04 Uhr, NDR Kultur). »Die schwarzen Wähler« in den USA hat Nina Barth für die »Lebenswelten« besucht; sie wollte erfahren, warum der irre Rassist Donald Trump ausgerechnet bei Afroamerikanern punktet (So., 9.05 Uhr, Radio 3). Schließlich zeigt »Die Kronzeugin«, das ist Ursula Braun als Frau Schnuffke, der Berliner Polizei, wie man einen Mordbuben fängt (Rundfunk der DDR 1977, Mo., 21.05 Uhr, Bremen Zwei).