Sie haben vergangene Woche an der Besetzung des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Berliner Humboldt-Universität, teilgenommen. Was hat Sie dazu motiviert?

Lena Hense: Wir haben die HU besetzt, weil in Gaza gerade ein Genozid stattfindet und sich der deutsche Staat, aber auch die Universitäten mitverantwortlich machen. Wir wollten die Uni als politischen Ort zurückgewinnen, an dem wir diskutieren und unsere Meinung frei äußern können. Das wurde am Donnerstag erneut verhindert.

Wie haben Sie die offenbar vom Regierenden Bürgermeister angeordnete Räumung erlebt?

Leon Groß: Noch während wir mit dem Präsidium diskutierten, stürmte die Polizei die Uni. Wir wurden von Beamten in Kampfmontur eingekesselt und teilweise extrem brutal abgeführt. Eine Genossin wurde dabei von der Polizei sexuell belästigt. Von uns allen wurden die Personalien aufgenommen und teilweise Anzeige erstattet, obwohl uns die Unileitung zuvor das Gegenteil versprochen hatte.

Gegenüber der Presse hat die Präsidentin zugesichert, dass keine Strafanzeige gegen diejenigen gestellt wird, die vor 18.30 Uhr freiwillig gehen.

L. H.: Es bleibt für uns etwas unklar, wer die Polizei auf uns gehetzt hat. Das Präsidium hat behauptet, dass das eine Anweisung vom Senat gewesen sei, was ein krasser Eingriff auf die Unabhängigkeit der Hochschulen wäre. Uns hat die Präsidentin zugesichert, dass alle, die die Uni freiwillig verlassen, freies Geleit bekommen. Aber die Polizei hat diese Abmachung gebrochen. Wir sind geblieben, um die ursprünglich vereinbarten Bedingungen durchzusetzen. Ein paar Professorinnen und Professoren haben die drohende Repression verurteilt. Aber leider haben sie sich dann nicht – wie in den USA – vor uns gestellt, um uns gegen Polizeigewalt zu schützen.

Wie exzessiv war diese?

L. G.: Ich fand es sehr beängstigend, dort, wo ich normalerweise Unterricht habe, von Robocops in eine Ecke eingepfercht zu werden. Manche hatten die Hände an den Schusswaffen. Als sie darauf angesprochen wurden, haben es andere Polizisten ihnen gleichgetan, um uns einzuschüchtern. Es gab rassistische und sexistische Kommentare. Weil mir der Zugang zu Toiletten verwehrt wurde, habe ich mich in diesem Kessel irgendwann gezwungen gesehen, in eine Flasche zu pinkeln, was natürlich sehr unangenehm war. Bei der Räumung wurden Studis, die einfach eingeschüchtert auf dem Boden saßen, mit Schmerzgriffen völlig brutal herausgerissen. Das habe ich im Erdgeschoss gesehen. In der vierten Etage soll die Repression noch viel krasser gewesen sein. Da wurde ja auch ein Pressevertreter von der Polizei geschlagen und in Handschellen gelegt sowie Sanitäterinnen verhaftet.

Zuvor sollte in einer Vollversammlung diskutiert werden.

L. H.: Das war nicht wirklich eine Vollversammlung, sondern anfangs leider nur eine sehr ausgewählte Runde von Leuten, die eine führende Rolle in der Besetzung innehatten, dem Präsidium sowie ein paar Professorinnen und Professoren. Es ging viel darum, wie die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird und dass es keinen Diskurs darüber in der Uni gibt. Es wurde leider verhindert, dass mehr Leute an der »Vollversammlung« teilnehmen. Ich hatte den Eindruck, dass die Diskussion unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden sollte.

L. G.: Aber als dann draußen die Kundgebung von der Polizei geräumt und auf die andere Seite der S-Bahn-Gleise verlegt wurde, kamen mehr Studis dazu und haben gegen das Unipräsidium protestiert. Dann ging es nur noch darum, wie wir die Räumung beenden können. Als sich die Polizei immer aggressiver verhalten hat und mit der Räumung begann, ohne dass die Lehrenden offenbar davon wussten, ist die Stimmung endgültig gekippt und die Diskussionsrunde wurde abgebrochen.

Welche Lehren ziehen Sie aus der Besetzung?

L. G.: Wir müssen viel mehr auf die Masse der Studierenden setzen sowie auf eine Zusammenarbeit mit solidarischen Beschäftigten und Lehrenden. Auch für sie war es sehr seltsam, als die Uni dann einfach von der Polizei eingenommen wurde. Wir waren zu wenige und konnten einfach geräumt werden.